Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (ФОТО)

Политика Материалы 16 апреля 2026 11:12 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, находящейся с рабочей поездкой в Стамбуле, приняла участие в церемонии открытия 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечено, что на мероприятии выступили председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, президент МПС Тулия Аксон, генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг и координатор ООН Бабатунде Ахонси. Они поделились мыслями об актуальности предстоящих обсуждений и пожелали успехов в работе мероприятия.

На ассамблее, посвященной теме "Укрепление надежды, обеспечение мира и сохранение справедливости ради будущих поколений", будут обсуждаться инициативы, направленные на дальнейшее усиление деятельности парламентов в этом направлении, а также рассмотрены возможности сотрудничества в данной сфере.

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (ФОТО)
