БАКУ /Trend/ - Председатели парламентов Азербайджана и Узбекистана обсудили укрепление сотрудничества.
Обсуждения состоялись в ходе встречи спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), проходящей в Стамбуле, сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
В ходе встречи была выражена удовлетворенность текущим состоянием отношений между двумя братскими странами.
При этом был особо отмечен вклад парламентов в данное
сотрудничество.
В беседе была затронута важность дальнейшего расширения сотрудничества между парламентами как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций.
Стороны выразили удовлетворение солидарностью и взаимной поддержкой в рамках парламентских организаций.
В этом контексте было отмечено, что МПС является важной платформой, а Парламентская сеть Движения неприсоединения также имеет большое значение для сотрудничества парламентов двух стран.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.