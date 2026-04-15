БАКУ/ Trend/ - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ, передает Trend.

"Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в мероприятиях 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, которое пройдёт 16 апреля.

Под совместным председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева стороны обсудят ход работы по исполнению решений 23-го заседания комиссии, состоявшегося в Астрахани 22 августа 2025 года, а также ход выполнения плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества. В ходе встречи будет рассмотрен широкий комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана в двустороннем и многосторонних форматах", - отмечается в сообщении.