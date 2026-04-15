В Азербайджане изменены интерчейндж-тарифы, применяемые между участниками платежных систем

БАКУ /Trend/ - Решением правления Центрального банка Азербайджана от 18 марта 2026 года № 12/1 утверждён верхний предел интерчейнджа (тарифов на комиссию за обслуживание), применяемого между участниками платёжных систем. В то же время тарифы интерчейнджа, применяемые при платежах через Систему мгновенных платежей (СМП), приведены в соответствие с установленными верхними пределами интерчейнджа по платёжным картам.

Trend сообщает об этом со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно изменениям, по сравнению с действующими в настоящее время тарифами верхние пределы интерчейнджа по платежным картам снижены на 0,25 процентного пункта по соответствующим сферам деятельности хозяйствующих субъектов. Основной целью является создание условий для снижения комиссии, взимаемой с хозяйствующих субъектов за прием безналичных платежей, путем уменьшения расходов эквайеров.

Посредством платежей на основе QR-кода, обрабатываемых через СМП, ставится цель снижения расходов хозяйствующих субъектов, связанных с приемом безналичных платежей, повышения доступности платежных услуг и расширения сферы применения платежей на основе банковских счетов. Увеличение использования QR-код-платежей создаст основу для формирования альтернативных платежных решений и, как следствие, повышения конкурентоспособности на платежном рынке. В целом при регулировании интерчейндж-тарифов Центральным банком учитываются интересы как хозяйствующих субъектов, так и эмитентов и эквайеров, и применяется сбалансированная политика с оптимизацией расходов на прием безналичных платежей.

Следует отметить, что изменения по тарифам за обслуживание в СМП вступают в силу с 1 мая 2026 года, а утвержденные верхние пределы интерчейнджа по платежным картам – с 1 июня 2026 года.

С тарифами за обслуживание СМП, которые будут применяться с 1 мая 2026 года, можно ознакомиться по следующей ссылке: https://uploads.cbar.az/assets/a3b39b3d77cd0dc2253dbc7ae.pdf

С решением о «Верхнем пределе интерчейнджа, применяемого между участниками платежных систем», можно ознакомиться по следующей ссылке: https://uploads.cbar.az/assets/90fe3b6961dc76e51b45b9176.pdf