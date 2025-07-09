Казахстан последовательно наращивает транспортную инфраструктуру - казахстанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Казахстан последовательно наращивает транспортную инфраструктуру в рамках ключевых транзитных направлений “Север – Юг” и “Восток – Запад”, при этом особое внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала казахстанский политолог Айгерим Жампетова.

По ее словам, в условиях растущей нестабильности в соседних регионах, таких как Ближний Восток и Афганистан, Казахстан выступает не только как посредник и инвестор, но и как активный сторонник диалога между различными государствами.

“Стратегия страны, основанная на принципах мирного сосуществования, транспортной взаимосвязанности и экономической интеграции, находит свое воплощение в конкретных инициативах, таких как проект по строительству железнодорожной линии Тургунди–Герат. Эта линия не только соединит Центральную и Южную Азию, но и сыграет важную роль как для региона, так и в восстановлении экономической инфраструктуры Афганистана, который сталкивается с высокими рисками дестабилизации”, - отметила она.

Жампетова также подчеркнула, что Казахстан проявляет активность в сфере климатической и энергетической безопасности, что подтверждается подписанием им Устава Центра чистой энергии ОЭС, который базируется в Баку.

“Это создаёт новые условия для расширения сотрудничества в сфере устойчивой энергетики, обмена экологически чистыми технологиями и координации усилий стран ОЭС по формированию интегрированной энергетической политики”, - добавила эксперт.

Как считает политолог, подписанное по итогам встречи в Ханкенди коммюнике зафиксировало коллективное стремление государств-членов к укреплению взаимной экономической и гуманитарной поддержки. Также было заявлено о необходимости координированных усилий для повышения устойчивости региона к внешним потрясениям и глобальным вызовам, включая последствия конфликтов на Ближнем Востоке.

“В этих условиях саммит в Ханкенди стал стратегическим шагом к формированию новой архитектуры регионального взаимодействия и укрепления сотрудничества между странами-участницами”, - подчеркнула Жампетова.

Эксперт добавила, что 17-й саммит ОЭС подтвердил растущую роль Казахстана и Азербайджана как конструктивных и стратегически ориентированных участников регионального сотрудничества.

“Обе страны продемонстрировали стремление к укреплению институциональной и инфраструктурной базы ОЭС, развитию транспортных связей, продвижению зелёной повестки и обеспечению инклюзивного развития в расширяющемся евразийском пространстве”, - подытожила она.