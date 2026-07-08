Проект «Европейский коридор зеленой энергии» перешел в стадию реализации (ФОТО) (Обновлено)

добавлены новые подробности (текст изменен, первая публикация в 14:24)

БАКУ /Trend/ - Проект «Коридор зеленой энергии Каспийское море – Черное море – Европа» перешел в стадию реализации.

Об этом сообщает министерство энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что в Баку состоялось 12-е заседание министерского/руководящего комитета в рамках исполнения «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии».

На заседании Азербайджан представлял министр энергетики Парвиз Шахбазов, Грузию — министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, Румынию — госсекретарь министерства энергетики Кристиан Бушой, а Венгрию — госсекретарь минэкономики и энергетики Андраш Тот. В мероприятии также приняли участие представители Европейского союза, Болгарии, Италии, компании Green Energy Corridor Energy Company (GECO), компании CESI S.p.A., операторов систем передачи электроэнергии четырех стран, а также Группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатского банка развития (АБР).

В ходе заседания был рассмотрен прогресс по проекту «Коридор зеленой энергии Каспийское море – Черное море – Европа». Была представлена презентация компании CESI S.p.A. по окончательным результатам технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. В презентации были отражены результаты рыночного моделирования и анализа затрат и выгод, интеграции энергетической системы, исследований маршрутов, оценки бизнес-модели, а также концептуального проектирования проекта, плана реализации и стратегии закупок. Также был представлен отчет компании Green Energy Corridor Energy Company (GECO), охватывающий статус реализации проекта и направления развития после этапа ТЭО. Были рассмотрены вопросы финансирования проекта, а также региональные изменения в сфере возобновляемой энергетики.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что проект «Коридор зеленой энергии Каспийское море – Черное море – Европа» является ярким примером общей политической воли, стратегического партнерства и взаимного доверия наших стран: «С успешным завершением ТЭО мы переводим проект из стадии планирования на стадию развития и реализации. В соответствии со стратегическим курсом, определенным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, наша страна еще больше укрепляет свои позиции надежного партнера в сфере производства, передачи и экспорта зеленой энергии. А поддержка проекта со стороны президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен еще раз подтверждает, что стратегическая важность этой инициативы с точки зрения энергетической безопасности Европы и перехода к зеленой энергии признана на высоком политическом уровне. В результате наших совместных усилий этот проект внесет важный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы, ускорение перехода к зеленой энергии и дальнейшее углубление регионального сотрудничества».

По итогам обсуждений было заявлено о завершении этапа технико-экономического обоснования и официальном переходе проекта на следующий этап развития. Компании GECO было поручено подготовить подробную дорожную карту, охватывающую меры, которые необходимо предпринять до принятия окончательного инвестиционного решения. В целях укрепления регулирующей базы реализации проекта была достигнута договоренность о налаживании диалога о сотрудничестве между национальными органами регулирования энергетики стран-участниц.

В завершение обсуждений были подписаны Протокол, отражающий результаты заседания, а также «Совместное письмо о поддержке и приверженности реализации проекта Коридора зеленой энергии», адресованное комиссару Европейского союза по энергетике и жилищным вопросам Дану Йоргенсену, с целью включения проекта в 3-й список проектов взаимного интереса и проектов общего интереса Европейского союза.

Следующее заседание решено провести в ноябре текущего года в Румынии.

Напомним, что «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии» было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте.