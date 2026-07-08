Узбекистан планирует увеличить экспорт IT-услуг до 5 млрд долларов к 2030 году

БАКУ/ Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассмотрел предложения, направленные на дальнейшее развитие IT-отрасли, стартап-экосистемы и телекоммуникационной инфраструктуры страны.

Согласно представленным предложениям, к 2030 году планируется увеличить экспорт IT-услуг до 5 млрд долларов, создать тысяч действующих и привлечь 2 млрд долларов инвестиций. Было отмечено, что Узбекистан поднялся на 31 позицию в международном рейтинге StartupBlink и признан самой быстроразвивающейся стартап-экосистемой в мире.

Для поддержки отрасли предлагается запустить программу Talent Hub, которая позволит иностранным специалистам и инвесторам удаленно регистрировать компании, открывать банковские счета и оформлять международные банковские карты. Кроме того, рассматривается возможность продления до 2040 года налоговых льгот для резидентов IT-Park, а также расширения программ IT Visa и Zero Risk.

Особое внимание уделено развитию телекоммуникационной инфраструктуры. За последние годы охват населенных пунктов услугами связи увеличился с 41% до 98%, а пропускная способность интернет-сетей увеличилась в 65 раз.

В целях улучшения условий для бизнеса предложено объединить лицензии на проектирование и строительство телекоммуникационных сетей, а также сократить срок их выдачи с 25 до 10 рабочих дней. Помимо этого, новые многоквартирные жилые дома планируется проектировать с обязательным подключением к высокоскоростному интернету.

Для молодых предпринимателей, работающих в телекоммуникационной сфере, предусмотрено предоставление льготных кредитов в размере до 530 млн сумов сроком на семь лет в рамках программы «Келажак тадбиркори».

По итогам совещания глава государства одобрил предложенные меры и поручил создать более благоприятные условия для развития частного сектора в сферах цифровых технологий и телекоммуникаций.