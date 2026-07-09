Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана - Спикер парламента Ирана

БАКУ /Trend/ - Вопрос открытия Ормузского пролива может решаться исключительно на условиях Тегерана.

Об этом спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф написал в соцсети X.

«Любой удар получит ответ. Не усугубляйте ситуацию, иначе окажетесь в еще более сложном положении. Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана, а не под давлением американских угроз», — написал Галибаф в социальной сети X.

Он также заявил, что в Вашингтоне до сих пор не осознали, что политика запугивания и невыполнение обещаний больше не остаются без последствий.