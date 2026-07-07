Министр обороны Азербайджана наградил медалями гендиректора и группу военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил генерального директора и группу военнослужащих различными медалями.

Информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Согласно соответствующему приказу генерал-полковника З.Гасанова, заместитель министра обороны – генеральный директор Агиль Гурбанов награжден медалью «За заслуги в области военного сотрудничества», генерал-майор Эльмир Ибрагимов – медалью «За отличие в военной службе» 1-й степени, а генерал-майор Эльнур Казымов и полковник Теймур Мамедов – медалью «За доблесть».