АБР выделит азербайджанскому банку кредит в $40 млн

БАКУ/ Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Bank Respublika кредита в размере $40 млн.

Как говорится в сообщении Банка, кредит будет предоставлен из средств обычного капитала АБР в рамках проекта "Расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий в регионах Азербайджана".

"Финансирование направлено на расширение доступа к финансовым ресурсам для ММСП в регионах страны, повышение доступности кредитования для бизнеса за пределами столицы и поддержку развития частного сектора", - сказали в АБР.

Отметим, что основанный в 1992 году, Bank Respublika является одним из ведущих коммерческих банков Азербайджана, обслуживающим корпоративных и розничных клиентов. Особое внимание банк уделяет финансированию микро-, малого и среднего бизнеса. Согласно стратегии банка, его деятельность направлена на поддержку предпринимательства, расширение финансовой доступности и содействие устойчивому экономическому развитию при соблюдении принципов ответственного банковского дела, эффективного управления рисками и корпоративного управления.

Согласно последней финансовой отчетности банка, по итогам 2025 года Bank Respublika достиг рекордных финансовых результатов, продемонстрировав рост по всем ключевым показателям. Активы банка увеличились на 25,2% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2,73 млрд манатов (около $1,6 млрд), совокупный капитал вырос на 20% — до 266,7 млн манатов, а кредитный портфель увеличился на 12,4% — до 1,65 млрд манатов.

"Чистый процентный доход вырос на 19,4% и составил 169,7 млн манатов, чистая операционная прибыль увеличилась на 20,3% — до 82,3 млн манатов. Чистая прибыль банка выросла на 19,8% в годовом выражении и достигла 60,6 млн манатов. Депозитный портфель Bank Respublika на конец 2025 года составил 1,36 млрд манатов, что является одним из самых высоких показателей среди банков Азербайджана", - говорится в отчете банка.