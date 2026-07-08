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Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги

Политика Новость 8 июля 2026 15:28 (UTC +04:00)
Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить дипломатические ранги следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:

чрезвычайный и полномочный посол

Рафиеву Ялчину Ильгар оглу

Шарифову Самиру Энвер оглу

чрезвычайный и полномочный посланник первого класса

Гаджиеву Султану Агами оглу

Насибову Руслану Рафаэль оглу

чрезвычайный и полномочный посланник второго класса

Беджанову Самиру Ариф оглу

Наджафли Анару Джафар оглу", - говорится в документе.

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