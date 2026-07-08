БАКУ /Trend/ - Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить дипломатические ранги следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:
чрезвычайный и полномочный посол
Рафиеву Ялчину Ильгар оглу
Шарифову Самиру Энвер оглу
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Гаджиеву Султану Агами оглу
Насибову Руслану Рафаэль оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Беджанову Самиру Ариф оглу
Наджафли Анару Джафар оглу", - говорится в документе.