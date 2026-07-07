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Азербайджан присоединился к "Метрической конвенции"

Политика Новость 7 июля 2026 16:21 (UTC +04:00)
Азербайджан присоединился к "Метрической конвенции"
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к "Метрической конвенции".

Информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджанской Республики к "Метрической конвенции", подписанной 20 мая 1875 года в городе Париж.

Отметим, что Метрическая конвенция (фр. Convention du Mètre) — международный договор, служащий для обеспечения единства метрологических стандартов в разных странах. В соответствии с метрической конвенцией учреждены Международное бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) и Международный комитет мер и весов (Comité International des Poids et Mesures, CIPM), и созываются Генеральные конференции по мерам и весам (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM). Эти международные организации призваны решать вопросы стандартизации в области метрологии.

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