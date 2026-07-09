В Азербайджане впервые успешно выполнена уникальная микрохирургическая операция по лечению лимфедемы после рака молочной железы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева министерства здравоохранения впервые в Азербайджане успешно выполнена операция по пересадке васкуляризированного лимфатического узла (Vascularized Lymph Node Transfer — VLNT).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

Этот метод, считающийся одной из самых сложных операций современной реконструктивной микрохирургии, применяется при лечении хронической лимфедемы, особенно лимфедемы верхней конечности, развивающейся после хирургического лечения рака молочной железы и удаления лимфатических узлов.

Во время операции здоровые лимфатические узлы вместе с кровеносными сосудами были взяты из параскапулярной области верхней части спины пациента и пересажены в подмышечную область. С использованием микрохирургических технологий сосуды диаметром менее 1 миллиметра были соединены под специальным операционным микроскопом, что позволило полностью восстановить кровоснабжение пересаженных тканей.