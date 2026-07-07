Узбекистан и BlackRock обсудили новые инвестиционные возможности

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан и глобальная инвестиционная компания BlackRock обсудили расширение сотрудничества в сферах приватизации, рынков капитала, энергетики и искусственного интеллекта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Узбекистана по итогам встречи главы государства Шавката Мирзиёева со старшим управляющим директором, членом Глобального исполнительного комитета и совета директоров BlackRock Адебайо Огунлеси.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе встречи основное внимание было уделено укреплению стратегического партнерства между Узбекистаном и BlackRock, прежде всего в топливно-энергетическом секторе. Стороны также рассмотрели ход реализации текущих проектов компании в стране.

Мирзиёев обозначил ряд приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества, включая расширение участия BlackRock в программе приватизации Узбекистана, повышение инвестиционной привлекательности страны, развитие финансовых рынков, реализацию проектов в нефтехимической отрасли, а также совместное инвестирование в технологии искусственного интеллекта.

«Стороны рассмотрели текущие направления сотрудничества и обсудили возможности дальнейшего укрепления стратегического партнерства, особенно в топливно-энергетической сфере», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Основанная в 1988 году и имеющая штаб-квартиру в Нью-Йорке, BlackRock является крупнейшей в мире компанией по управлению активами, предоставляющей услуги по управлению инвестициями, управлению рисками и технологические решения институциональным и частным инвесторам по всему миру. По состоянию на 2026 год под управлением компании находится около 14 трлн долларов активов, а ее клиентская сеть охватывает более 100 стран. Инвестиционная платформа BlackRock включает широкий спектр классов активов, включая акции, облигации, частные рынки, альтернативные инвестиции и биржевые инвестиционные фонды (ETF) под брендом iShares.

Тем временем Узбекистан и американская компания BlackRock активно развивают сотрудничество в сфере совместных инфраструктурных инвестиций и суверенного капитала. Взаимодействие предусматривает вложение BlackRock и ее дочерней компании Global Infrastructure Partners (GIP) в различные отрасли экономики Узбекистана.