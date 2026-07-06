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Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)

Политика Новость 6 июля 2026 18:56 (UTC +04:00)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии первой персональной выставки художника Яхьи Джалилова из габалинского поселка Вандам в парке Габалинского археологического центра, расположенного в селе Чухур-Габала Габалинского района. На экспозиции было продемонстрировано 38 произведений художника.

Затем в парке, расположенном близ Габалинского археологического центра, по инициативе Общественного объединения прошла акция по посадке деревьев. В ней приняли участие в общей сложности 32 ребенка из Габалы и Баку.

Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)
Лейла Алиева приняла участие в открытии персональной выставки и акции по посадке деревьев в Габале (ФОТО)

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