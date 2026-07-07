Цена на азербайджанскую нефть повысилась на 1,1%

БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,78 доллара США, или 1,1%, и составила 73,71 доллара за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,67 доллара, или 0,9%, и составила 71,15 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,79 доллара, или 2%, и достигла 40,95 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,53 доллара, или 0,8%, и достигла 69,88 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно данным Trading Economics, во вторник нефть торговалась вблизи $69 за баррель, оставаясь около минимальных уровней более чем за четыре месяца на фоне сохраняющихся ожиданий роста мирового предложения, тогда как судоходство через Ормузский пролив продолжало восстанавливаться.

По данным платформы, по меньшей мере восемь судов, связанных с Японией, покинули стратегически важный пролив по маршруту вблизи Ирана, включая пять супертанкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 млн баррелей нефти.