США возобновили удары по Ирану - CENTCOM

БАКУ /Trend/ - Американские военные возобновили удары по Ирану.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«По распоряжению верховного главнокомандующего силы CENTCOM начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше ограничить его способность угрожать свободе навигации в Ормузском проливе. США возлагают на Иран ответственность за недавние ничем не спровоцированные акты агрессии против коммерческих судов и гражданских экипажей, свободно осуществляющих навигацию по жизненно важному международному водному пути», — говорится в сообщении командования.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов в переговорах по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали наносить военно-воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал Израиль и объекты США в регионе с помощью ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня указанный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.