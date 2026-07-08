Потребительский кредит от Халг Банк на выгодных условиях

Халг Банк предоставляет клиентам возможность получить потребительский кредит на выгодных условиях.

В рамках проводимой кампании клиенты могут оформить потребительский кредит по ставке от 15% годовых. Кредиты без обеспечения предлагаются на сумму до 20 000 ман. сроком до 48 месяцев, с поручительством — до 30 000 ман. до 59 месяцев. Обязательное условие - наличие рабочего стажа не менее 6 месяцев на последнем месте, а общего трудового стажа не менее 12 месяцев.

Подробнее с условиями кредита можно ознакомиться на странице https://www.xalqbank.az/ru/chastnym-licam/kredity/potrebitelskiy-kredit

Отметим, что кампания действует до 30 декабря.

Подать заявку на кредит можно по ссылке https://loanorder.xalqbank.az/ или, обратившись в любой филиал Халг Банка. Клиенты Халг Банка, являющиеся пользователями мобильного приложения XalqOnline могут оформить заявку через приложение.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.