Названы показатели экспорта товаров через таможню иранской провинции Гилан

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта — 21 июня 2026 года) экспорт товаров через таможни расположенной на севере Ирана провинции Гилан составил 513 тысяч тонн на сумму 188 миллионов долларов.

Об этом сказал начальник управления таможни провинции Гилан Расул Омиди.

"Объем экспорта продукции в весовом выражении вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 21 июня 2025 года)", — заявил он.

Омиди добавил, что через таможни провинции в основном экспортировались сельскохозяйственная и растительная продукция, нефтехимическая и химическая продукция, каучуковые изделия, горнорудные минералы и прочее. Эти товары экспортировались главным образом в Азербайджан, Россию, Казахстан, Грузию, Ирак, Туркменистан и Беларусь.

Он отметил, что за 3 месяца через таможни провинции в страну было импортировано 605 тысяч тонн продукции на сумму около 508 миллионов долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 44% в стоимостном выражении и на 69% в весовом выражении.

Омиди сообщил, что через таможни провинции в основном импортировались корма для животных, пищевые масла, пшеница, древесина и пиломатериалы, различное оборудование и запасные части для оборудования производственных предприятий, химическая продукция и др.

"За 3 месяца транзит грузов через таможни провинции Гилан составил 366 тысяч тонн. Транзит грузов увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил он.