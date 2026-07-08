ADNOC заключила долгосрочное соглашение о поставках СПГ с INPEX

БАКУ/ Trend/ - Компания ADNOC подписала с японской INPEX Corporation 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ).

Документ предусматривает поставку 1 млн тонн СПГ в год с проекта Ruwais LNG и является частью долгосрочной стратегии ОАЭ по расширению экспорта СПГ, несмотря на краткосрочные перебои с поставками, отмеченные Международным энергетическим агентством (МЭА).

Согласно соглашению купли-продажи (SPA), СПГ будет преимущественно поставляться с проекта Ruwais LNG в Абу-Даби, коммерческая эксплуатация которого должна начаться в 2028 году. Общая мощность завода по сжижению газа составит 9,6 млн тонн в год, при этом около 90% его будущего производства уже законтрактовано покупателями из Азии и Европы по долгосрочным соглашениям.

Соглашение укрепляет многолетнее партнерство между ADNOC и INPEX, а также способствует реализации стратегии японской компании INPEX Vision 2035, направленной на расширение портфеля СПГ и диверсификацию источников поставок.

«Это соглашение еще больше укрепляет давние партнерские отношения между INPEX и группой ADNOC», — отметили в компании, подчеркнув, что проект является очередным этапом реализации глобальной стратегии ADNOC по расширению присутствия на рынке СПГ.

Ожидается, что завод Ruwais LNG станет первым экспортным СПГ-предприятием на Ближнем Востоке и в Африке, работающим на электроэнергии из экологически чистых источников. В ADNOC также сообщили, что на объекте будут использоваться технологии искусственного интеллекта и современные цифровые решения для повышения эффективности работы и сокращения выбросов.

Ранее ADNOC Gas объявила о планах приобрести принадлежащую ADNOC 60-процентную долю в проекте Ruwais LNG примерно за 5 млрд долларов в 2028 году. После завершения сделки операционная мощность компании по производству СПГ увеличится примерно до 15 млн тонн в год, что более чем вдвое превысит текущий уровень.

Вместе с тем реализация проекта происходит на фоне сохраняющегося давления на действующий экспорт СПГ из ОАЭ из-за перебоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Согласно отчету МЭА Gas Market Report Q3-2026, повреждение ключевой газовой инфраструктуры и ограничения судоходства через Ормузский пролив привели к значительному сокращению экспорта СПГ из ОАЭ в 2026 году. Газоперерабатывающий комплекс Habshan, который обычно обеспечивает переработку более половины всего добываемого в стране газа, после ударов Ирана работает не на полную мощность, а экспорт с СПГ-терминала на острове Дас существенно замедлился в период с марта по июнь. По данным агентства, ADNOC Gas ожидает восстановления производительности комплекса Habshan примерно до 80% к концу 2026 года и полного восстановления в 2027 году.

Несмотря на эти перебои, МЭА прогнозирует, что мировое предложение СПГ в целом останется стабильным в текущем году. По оценке агентства, совокупный экспорт СПГ из Катара и ОАЭ в 2026 году сократится примерно на 45% по сравнению с предыдущим годом, или на 54 млрд кубометров. Однако это снижение, как ожидается, будет в значительной степени компенсировано запуском новых СПГ-проектов в Северной Америке, Африке и Австралии, а также увеличением добычи на уже действующих объектах.

«Новые проекты в Северной Америке, Африке и Австралии, как ожидается, обеспечат почти 50 млрд кубометров дополнительных поставок на мировой рынок СПГ в 2026 году», — говорится в отчете МЭА. Кроме того, действующие проекты добавят еще более 10 млрд кубометров.

В то же время агентство предупреждает, что дальнейшие задержки с восстановлением экспорта СПГ из стран Персидского залива могут привести к первому с 2012 года годовому снижению мирового предложения СПГ.

Для Японии последствия кризиса в Ормузском проливе, как ожидается, будут ограниченными. По оценке МЭА, спрос на природный газ в стране в первом полугодии 2026 года снизился примерно на 1,5% из-за сокращения выработки электроэнергии на газовых электростанциях, увеличения использования угля и возобновления работы атомной электростанции Касивадзаки-Карива. Поскольку лишь около 6% импорта СПГ Японии приходится на страны Ближнего Востока, агентство прогнозирует снижение общего спроса на природный газ в стране примерно на 5% по итогам 2026 года.