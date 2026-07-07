Началась очередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 7 июля проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает корреспондент Trend, в повестку дня заседания включены 17 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «Об общественном участии» и «О порядке осуществления гражданами Азербайджанской Республики права законодательной инициативы» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики» номер 340-VIIКQD от 2 февраля 2026 года;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», «О страховой деятельности» и «О счетной палате» (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс торгового судоходства Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте», «О транспорте», «О государственной пошлине», «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаемых к обороту на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)», «Об автомобильном транспорте» и «Об авиации» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» номер 307-VIIQD от 9 декабря 2025 года (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О краудфандинге» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, «О государственной пошлине», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О Центральном банке Азербайджанской Республики», «О рынке ценных бумаг», «О лицензиях и разрешениях», «О безналичных расчетах», «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и «О платежных услугах и платежных системах» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О валютном регулировании», «О банках», «Об инвестиционных фондах» и «О рынке ценных бумаг» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О сборах социального страхования», «О таможенном тарифе», «О лицензиях и разрешениях» и «О государственных закупках» (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственных закупках» (первое чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (первое чтение).