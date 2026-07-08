Назван объем продукции, произведенной резидентами Пираллахинского промышленного парка

БАКУ /Trend/ - Резидентами Пираллахинского промышленного парка на сегодня произведено продукции на общую сумму 76,3 миллиона манатов.

Согласно информации, распространенной Агентством по развитию экономических зон, Пираллахинский промышленный парк вносит важный вклад в развитие современной фармацевтической промышленности и расширение местного производства в стране за счет благоприятной бизнес-среды, созданной для инвесторов.

В настоящее время в промышленном парке действуют 6 резидентов. Общий инвестиционный портфель парка составляет 175,64 миллиона манатов. Из них 98,23 миллиона манатов уже направлено на реализацию проектов.

В рамках проектов, реализуемых в промышленном парке, на предприятиях постоянной работой обеспечен 201 человек. В результате полной реализации проектов планируется создание в общей сложности 515 постоянных рабочих мест.

Пираллахинский промышленный парк успешно продолжает свою деятельность в направлении развития ненефтяной промышленности, расширения фармацевтической сферы и удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах за счет местного производства.