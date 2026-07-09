Карабах обладает большим потенциалом для развития туризма - Флориан Зенгстшмид

БАКУ/Trend/ - Карабах обладает значительным потенциалом для развития туристической отрасли Азербайджана.

Об этом заявил генеральный директор Государственного агентства по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид на мероприятии "Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, развитие регионов остается одним из ключевых направлений государственной политики в сфере туризма и отражено в новой Государственной программе, работа над которой находится на завершающем этапе.

“Туризм является межотраслевой сферой и требует комплексного подхода. Когда мы говорим о туризме, мы говорим о дорогах, электроснабжении и всей необходимой инфраструктуре, которая должна быть создана до того, как турист получит качественный сервис и впечатления от поездки. Новая Государственная программа направлена на объединение усилий различных государственных структур для развития туристической отрасли, прежде всего в регионах. В туристической отрасли Азербайджана заняты около 178 тысяч человек, из которых 73% работают в регионах страны. Три четверти занятых в туризме работают именно в регионах", - подчеркнул Зенгстшмид.

По его словам, туристические направления в регионах находятся на разных этапах развития.

"Зимние туристические курорты являются более зрелыми направлениями, в Габале реализуется крупный проект по развитию туристической дестинации с участием малого бизнеса, а Нафталану необходимо обновление стратегического подхода и диверсификация целевых рынков. Я также хотел бы отметить Карабах как территорию с большим потенциалом для развития туризма в будущем", - заявил Зенгстшмид.

Он подчеркнул, что среди приоритетных задач остаются развитие транспортной доступности, включая инфраструктуру "последней мили", а также совершенствование механизмов государственной поддержки.

"Эти вопросы включены в новую Государственную программу, реализация которой, как ожидается, будет осуществляться в течение ближайших четырех лет при участии государственных органов и частного сектора", - добавил он.

Говоря о структуре въездного туризма, Зенгстшмид отметил, что для Азербайджана, учитывая его географическое положение и соседство с крупными рынками, концентрация туристических потоков является закономерной.

Он подчеркнул, что сохраняется потенциал дальнейшего роста туристических потоков из соседних стран.