Кувейт и Бахрейн подверглись массированным авиаударам

БАКУ /Trend/ - Системы противовоздушной обороны Кувейта отразили атаку с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Кувейта.

В заявлении ведомства говорится: "Силы противовоздушной обороны Кувейта в настоящее время отражают вражеские ракетные удары и атаки беспилотников".

В Бахрейне также была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило Министерство внутренних дел королевства в социальной сети X.

В заявлении ведомства отмечается: "Прозвучали сирены. Граждан и жителей призывают сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место".

Напомним, ранее сообщалось, что Иран готовит массированную атаку на американские военные базы на Ближнем Востоке.