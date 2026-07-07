В I полугодии доходы госбюджета Азербайджана превысили прогноз

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии доходы госбюджета Азербайджана превысили прогноз.

По данным министерства финансов, в этот период органами казначейства своевременно и в полном объеме было исполнено более 624 тысяч платежных поручений.

За январь-июнь текущего года доходы госбюджета составили 19 миллиардов 179,4 миллиона манатов, что превысило прогноз на 350,5 миллиона манатов, или на 1,9 процента.

В I полугодии расходы госбюджета при прогнозе в 17 миллиардов 230,6 миллиона манатов были исполнены в размере 16 миллиардов 775,5 миллиона манатов, что составляет 97,4 процента.

Доходы сводного бюджета были исполнены в размере 24 миллиардов 414,1 миллиона манатов, а расходы — в размере 19 миллиардов 824,4 миллиона манатов.