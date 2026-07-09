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США сообщили о завершении новой серии ударов по 90 военным объектам Ирана

США Новость 9 июля 2026 08:26 (UTC +04:00)
США сообщили о завершении новой серии ударов по 90 военным объектам Ирана
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Американские военные завершили новый этап ударов по территории Ирана, в ходе которого были поражены около 90 объектов.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

В CENTCOM заявили, что удары были направлены на дальнейшее снижение способности Ирана осуществлять атаки на коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

По данным командования, под удары попали системы противовоздушной обороны, прибрежные средства наблюдения, объекты хранения ракет и беспилотников, а также элементы военной логистической инфраструктуры.

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