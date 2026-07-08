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Командующие ВВС и Сил специального назначения Азербайджана удостоены наград (ФОТО)

Политика Новость 8 июля 2026 14:54 (UTC +04:00)
Командующие ВВС и Сил специального назначения Азербайджана удостоены наград (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил группу военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в соответствии с приказом генерал-полковника З.Гасанова заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами, Герой Отечественной войны генерал-лейтенант Намиг Исламзаде награждён почётной грамотой, а командующий Силами специального назначения, Герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров – медалью «За отличие в военной службе» 2-й степени.

Командующие ВВС и Сил специального назначения Азербайджана удостоены наград (ФОТО)
Командующие ВВС и Сил специального назначения Азербайджана удостоены наград (ФОТО)
Командующие ВВС и Сил специального назначения Азербайджана удостоены наград (ФОТО)
Командующие ВВС и Сил специального назначения Азербайджана удостоены наград (ФОТО)

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