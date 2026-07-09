ЦБ Азербайджана о прогнозах по счету текущих операций до конца 2026 г.

БАКУ/Trend/ - Положительное сальдо счета текущих операций Азербайджана может достичь 5,5 миллиарда долларов к концу года.

Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджан Алияр Мамедъяров на мероприятии «Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Мы проводим это мероприятие в особый период глобальных изменений. Мировая экономика продолжает сталкиваться со значительной неопределенностью, обусловленной геополитической напряженностью, сбоями в цепочках поставок и климатическими рисками. В таких условиях странам необходимо сохранять макроэкономическую стабильность, укреплять устойчивость и ускорять структурные преобразования. Несмотря на все эти вызовы, внешняя позиция Азербайджана остается благоприятной. Профицит текущего счета в первом квартале составил 1,7 млрд долларов, или 9,5% ВВП. В 2026 году мы ожидаем показатель на уровне около 5,5 млрд долларов. Стратегические валютные резервы достигли 85,8 млрд долларов. Они обеспечивают надежный буфер от внешних шоков и дополнительно поддерживают стабильность маната", - сказал он.

Что касается цен, А. Мамедъяров отметил, что годовая инфляция в мае составила 5,6%, оставаясь в пределах целевого диапазона — 4% ± 2%.

"Инфляция в основном обусловлена внешними факторами со стороны предложения. Согласно нашему майскому прогнозу, инфляция составит 5,9% в 2026 году и 4,5% в 2027 году. Финансовый сектор остается устойчивым и стабильным. Достаточность капитала составляет 17%, коэффициент покрытия ликвидности — 155%. Эти показатели существенно превышают установленные нормативы. Доля проблемных кредитов составляет всего 2,9%. Уровень долларизации заметно снизился — до 13,7% по кредитам и 27% по депозитам резидентов", - добавил представитель ЦБА.

Далее, он отметил, что в настоящее время Азербайджан наблюдает три тенденции ребалансировки экономики.

"Во-первых, ненефтяной сектор играет все более значимую роль в обеспечении экономического роста, постепенно меняя структуру экономики. Во-вторых, источники роста смещаются от неторгуемых секторов, таких как строительство, к торгуемым — транспорту и логистике, информационным технологиям и ненефтяной промышленности. В-третьих, рост становится менее зависимым от государственных расходов и все в большей степени определяется активностью частного сектора. Наш прогноз остается позитивным. Согласно майскому прогнозу Центрального банка, общий рост ВВП ожидается на уровне 1,1% в текущем году и 3,2% в 2027 году, тогда как рост ненефтяного сектора составит соответственно 3,2% и 4,7%", - сказал А. Мамедъяров.

Он также отметил, что сегодняшний доклад Всемирного банка подчеркивает, что следующий этап развития будет в большей степени зависеть от диверсификации экономики.

"Туризм выделяется как направление со значительным неиспользованным потенциалом. Уникальное географическое положение Азербайджана, богатое культурное наследие, разнообразие природных ландшафтов и улучшающаяся инфраструктура создают прочную основу для формирования конкурентоспособной и устойчивой туристической отрасли. Благодаря расширению авиасообщения, упрощению визового режима и целенаправленному продвижению туристических направлений доходы от туризма в среднем росли на 38% ежегодно в течение последних трех лет. В первом квартале 2026 года экспорт туристических услуг составил 21% общего объема экспорта услуг ненефтяного сектора", - заявил представитель Центробанка.

По его словам, важно отметить, что доклад не только указывает на новые возможности, но и содержит практические рекомендации, включая улучшение транспортной и информационной связанности, инвестиции в развитие региональных туристических направлений, расширение участия частного сектора и развитие человеческого капитала.

"Эти предложения полностью соответствуют нашим долгосрочным приоритетам и станут основой для дальнейшего обсуждения государственной политики в данной сфере. Уверен, что мы будем полностью готовы к будущим вызовам, сможем воспользоваться новыми возможностями и обеспечить устойчивое процветание Азербайджана. В этом контексте мы высоко ценим продолжение тесного сотрудничества со Всемирным банком и другими международными партнерами", - заключил А. Мамедъяров.