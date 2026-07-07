Спрос на билеты по ж/д направлению Тбилиси–Баку выше, чем на рейс Баку–Тбилиси

БАКУ /Trend/ - В настоящее время пассажирский спрос на билеты в направлении Тбилиси–Баку выше, чем на рейс Баку–Тбилиси.

Об этом сказал журналистам в ходе брифинга начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Азер Фараджев, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что, по последним данным, из Тбилиси в Баку было перевезено более 6 тысяч, а из Баку в Тбилиси — более 5 тысяч пассажиров.

По словам А. Фараджева, на станции Гянджа показатели посадки и высадки пассажиров также остаются высокими.

Начальник департамента также отметил, что применение дополнительных скидок на билеты в направлении Баку–Тбилиси–Баку в настоящее время не обсуждается.

Кроме того, А.Фараджев подчеркнул, что включение вагонов старого типа в состав существующих поездов не создает никаких рисков для безопасности.

«Это полностью соответствует правилам технической эксплуатации, и данные вагоны будут эксплуатироваться в соответствии со скоростью и другими техническими показателями поезда», — добавил он.