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Спрос на билеты по ж/д направлению Тбилиси–Баку выше, чем на рейс Баку–Тбилиси

Общество Новость 7 июля 2026 16:15 (UTC +04:00)
Спрос на билеты по ж/д направлению Тбилиси–Баку выше, чем на рейс Баку–Тбилиси
Фото: ADY
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время пассажирский спрос на билеты в направлении Тбилиси–Баку выше, чем на рейс Баку–Тбилиси.

Об этом сказал журналистам в ходе брифинга начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Азер Фараджев, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что, по последним данным, из Тбилиси в Баку было перевезено более 6 тысяч, а из Баку в Тбилиси — более 5 тысяч пассажиров.

По словам А. Фараджева, на станции Гянджа показатели посадки и высадки пассажиров также остаются высокими.

Начальник департамента также отметил, что применение дополнительных скидок на билеты в направлении Баку–Тбилиси–Баку в настоящее время не обсуждается.

Кроме того, А.Фараджев подчеркнул, что включение вагонов старого типа в состав существующих поездов не создает никаких рисков для безопасности.

«Это полностью соответствует правилам технической эксплуатации, и данные вагоны будут эксплуатироваться в соответствии со скоростью и другими техническими показателями поезда», — добавил он.

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