Назван объем импорта Ираном товаров первой необходимости

БАКУ /Trend/ - За 3 месяца текущего иранского года (21 марта — 21 июня 2026 года) через порты Ирана было импортировано 5,5 миллиона тонн товаров первой необходимости (пшеница, ячмень, рис, растительное масло и др.).

По данным Организации по содержанию дорог и транспорту Ирана, об этом сообщил генеральный директор управления грузоперевозок организации Мехрдад Хамдоллахи.

"За 3 месяца через порты страны было импортировано и перевезено отечественным автотранспортом 5,5 миллиона тонн товаров первой необходимости и кормов для животных", — отметил он.

Хамдоллахи сообщил, что за указанный период на территории страны было перевезено в общей сложности 140 миллионов тонн грузов. Из них 49,1 миллиона тонн составили строительные материалы и полезные ископаемые, а 28,1 миллиона тонн — сельскохозяйственная и пищевая продукция, а также корма для животных.

Официальный представитель организации добавил, что на данный момент в системе медицинского страхования страны зарегистрировано 1,35 миллиона водителей.

Добавим, что в настоящее время в Иране эксплуатируется 2 793 км автомагистралей, 45 170 км шоссе и магистральных дорог.

Отметим, что в сфере грузоперевозок в стране задействовано около 6 тысяч компаний.