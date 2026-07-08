IRU отмечает растущий потенциал Кыргызстана в сфере автомобильных перевозок (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Автомобильный транспорт остается основой логистического сектора Кыргызстана.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала директор Департамента МДП и услуг транзита Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Татьяна Рей-Белле.

"Автомобильный транспорт является основой логистики Кыргызстана - горной страны, не имеющей выхода к морю, - обеспечивая перевозку 90–95% общего объема грузов", - сказала она.

По словам Т. Рей-Белле, Кыргызстан имеет значительные возможности для развития своего транзитного потенциала благодаря выгодному географическому расположению и доступу к крупным грузовым потокам из Китая.

"Кыргызстан выгодно расположен рядом с Китаем, что обеспечивает ему доступ к большим объемам грузов, а также является членом Евразийского экономического союза, что позволяет транспортному сектору страны получать преимущества от доставки товаров в страны ЕАЭС и СНГ", - отметила она.

Т. Рей-Белле добавила, что IRU совместно с членом организации - Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики - и компетентными органами сосредоточена на нескольких приоритетных направлениях, включая упрощение трансграничных процедур, цифровизацию, а также формализацию и повышение профессиональных стандартов в секторе автомобильных перевозок.

По ее словам, улучшение этих направлений позволит Кыргызстану укрепить свою роль в международных транспортных сетях и расширить транзитные возможности страны.

Отметим, что Международный союз автомобильного транспорта (IRU) - это глобальная организация, созданная в 1948 году, которая представляет интересы автомобильных перевозчиков и участников транспортной отрасли по всему миру. IRU работает над развитием международных автоперевозок, упрощением пограничных и таможенных процедур, внедрением цифровых решений, а также повышением безопасности и профессиональных стандартов в транспортном секторе.

Одним из ключевых инструментов организации является система TIR (Transports Internationaux Routiers), которая позволяет упростить и ускорить международные грузовые перевозки. В Кыргызстане IRU сотрудничает с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики и государственными органами по вопросам развития транзитного потенциала, цифровизации и повышения эффективности транспортной системы.