Иран обвинил США в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу

БАКУ /Trend/ - США, вопреки достигнутым договоренностям с Тегераном, пытались добиться открытия нового судоходного маршрута через Ормузский пролив.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

По его словам, Вашингтон оказывал давление с целью открытия маршрута в южной части пролива, используя методы, которые, как считает иранская сторона, противоречат положениям меморандума о взаимопонимании.

Гарибабади подчеркнул, что Тегеран расценивает подобные действия как неприемлемые.

Он также предупредил, что Иран даст ответ на удары, которые США в последние дни наносят по территории страны.