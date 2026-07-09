TBC Capital назвал прогнозы по инфляции в Грузии

БАКУ/Trend/ - Годовая инфляция в Грузии в июне 2026 года незначительно ускорилась — с 5,7% до 5,8%.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре TBC Capital.

"Компания сохраняет прогноз инфляции на конец 2026 года на уровне 5,1% и ожидает, что Национальный банк Грузии оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 8,25%, поскольку инфляция продолжит превышать целевой показатель", - говорится в обзоре.

"Главным фактором риска является эскалация напряженности на Ближнем Востоке. По оценке TBC Capital, в случае затяжного конфликта между Ираном и США инфляция в Грузии может приблизиться к 6%, а период жесткой денежно-кредитной политики — продлиться", - говорится в документе.

Как отмечают аналитики, основным драйвером роста цен в июне осталось топливо. Дополнительное влияние оказали подорожание хлеба, электроэнергии, сигарет и интернет-услуг.

После нового обострения на Ближнем Востоке цена нефти Brent выросла с 72 до около 78 долларов за баррель, что усилило риски импортируемой инфляции. При этом аналитики отмечают, что даже при текущих ценах на нефть потенциал для дальнейшего снижения внутренних цен на топливо в Грузии сохраняется.

"Экономика страны остается устойчивой: в мае ВВП вырос на 6,4% в годовом выражении. Дополнительную поддержку лари оказывает приток иностранной валюты. Международные резервы Грузии к концу июня достигли 7,1 млрд долларов, увеличившись почти на 52% по сравнению с прошлым годом", - отметили в TBC Capital.