Узбекистан и Япония обсудили расширение сотрудничества в сфере цифровых технологий

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан и Япония обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере цифровых технологий с акцентом на экспорт IT-услуг, развитие цифровой инфраструктуры, подготовку кадров и привлечение инвестиций в крупные технологические проекты.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровых технологий Узбекистана.

Переговоры состоялись в ходе встречи заместителя министра цифровых технологий Узбекистана Рустама Каримджонова с японской делегацией во главе с председателем Комитета по деловому сотрудничеству Япония–СНГ при Японской федерации бизнеса (Keidanren) Такэси Хасимото.

Стороны рассмотрели возможности углубления сотрудничества в цифровой сфере, реализации совместных проектов и расширения инвестиционного партнерства.

Особое внимание было уделено подготовке в Узбекистане квалифицированных IT-специалистов, соответствующих международным стандартам, для удовлетворения растущего спроса Японии на кадры в области информационных технологий.

«Стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки квалифицированных IT-специалистов в Узбекистане, расширения экспорта IT-услуг в Японию и создания новых возможностей для специалистов на международном рынке труда», — говорится в сообщении министерства.

Японской делегации также была представлена информация о мерах Узбекистана по развитию цифровой инфраструктуры, включая планы по созданию дата-центров и привлечению крупных инвестиционных проектов в сфере технологий.

«Делегация получила подробную информацию о благоприятных условиях, созданных в Узбекистане для развития дата-центров, расширения цифровой инфраструктуры и реализации масштабных технологических инвестиционных проектов», — отметили в министерстве.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить практическое сотрудничество в области цифровой экономики, экспорта IT-услуг, развития цифровой инфраструктуры и человеческого капитала.