Диверсификация - насущная необходимость для экономики Азербайджана - ВБ

БАКУ/Trend/ - Макроэкономические показатели Азербайджана остаются устойчивыми, однако переход к диверсифицированной ненефтяной экономике уже является не долгосрочной целью, а насущной необходимостью.

Об этом заявил старший экономист Всемирного банка по странам Южного Кавказа Валь Мансур на мероприятии "Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, несмотря на изменения в динамике экономического роста, фундаментальные показатели экономики остаются устойчивыми.

"Правительство сохранило бюджетный профицит, государственный долг остается низким, международные резервы — на достаточном уровне, а банковский сектор сохраняет стабильность", - подчеркнул представитель Всемирного банка.

Мансур заявил, что по мере снижения роли нефтегазового сектора в качестве основного источника роста экономике необходимы новые драйверы развития.

"Именно поэтому сегодняшний доклад ВБ посвящен туризму - сектору с высоким потенциалом регионального развития, создания рабочих мест и роста сферы услуг. Гостиничный бизнес и сектор информационно-коммуникационных технологий сохранили сравнительно устойчивую динамику. Рынок труда продемонстрировал положительную динамику. Рост занятости сохранялся на протяжении всего года. Более важно то, что новые рабочие места создавались преимущественно частным сектором, а не государственным", - сказал он.

По словам Мансура, уровень безработицы снизился с 5,3% до 5,2%, а за год было создано около 75,8 тысячи рабочих мест в чистом выражении.

"По мере улучшения внешней конъюнктуры общий уровень инфляции существенно снизился. На фоне замедления инфляции Центральный банк Азербайджана во второй половине 2025 года дважды снизил учетную ставку в общей сложности на 50 базисных пунктов. Профицит текущего счета в 2025 году составил около 4,6% ВВП, а бюджет сохранил положительное сальдо. Государственный долг остается очень низким - около 20% ВВП. Это позволяет стране сохранять значительное бюджетное пространство для реагирования на возможные внешние шоки и финансирования мер по диверсификации экономики.

В 2026 году Всемирный банк ожидает ускорения экономического роста благодаря стабилизации нефтяного сектора и постепенному восстановлению потребления в ненефтяной экономике. В среднесрочной перспективе правительство намерено сохранить взвешенную макроэкономическую политику. Среднесрочная бюджетная политика ориентирована на долгосрочную устойчивость государственных финансов. Взвешенная бюджетная политика способствует укреплению доверия рынков и оказывает положительное влияние на кредитные рейтинги, стоимость заимствований и приток прямых иностранных инвестиций", - сказал представитель ВБ.

По его словам, устойчивый прогресс в достижении мирного соглашения на Кавказе наряду с реализацией новых региональных проектов взаимосвязанности способен существенно повысить среднесрочные темпы роста экономики Азербайджана.

Он добавил, что ключевая роль в обеспечении дальнейшего экономического роста и создании новых рабочих мест должна перейти к частному сектору.

"Экономике необходимы новые драйверы роста для создания рабочих мест, привлечения инвестиций и использования возможностей, связанных с развитием региональной взаимосвязанности. Как показывает наш доклад, туристический сектор обладает уникальным потенциалом стать одним из таких драйверов", - подчеркнул Мансур.