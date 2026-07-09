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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 июля

Экономика Новость 9 июля 2026 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 июля
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9426 маната, 1 турецкая лира - 0,0363 маната, 100 российских рублей - 2,2145 маната.

Валюта Курс
USD 1,7
EUR 1,9426
AUD 1,1794
BYN 0,6095
AED 0,4628
KRW 0,1132
CZK 0,0801
CNY 0,25
DKK 0,2599
GEL 0,6455
HKD 0,2169
INR 0,0178
GBP 2,2779
SEK 0,1756
CHF 2,1062
ILS 0,5592
CAD 1,2002
KWD 5,4863
KZT 0,3624
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5391
MDL 0,0967
NOK 0,1744
UZS 0,0142
PKR 0,6112
PLN 0,4509
RON 0,3711
RUB 2,2145
RSD 0,0165
SGD 1,3151
SAR 0,4528
xdr 2,3067
TRY 0,0363
TMT 0,4857
UAH 0,0382
JPY 1,0466
NZD 0,9733

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