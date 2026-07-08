IRENA прогнозирует дальнейшее снижение стоимости возобновляемой энергетики

БАКУ/ Trend/ - Согласно докладу, опубликованному Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), средневзвешенные мировые капитальные затраты (TIC) на строительство крупных солнечных фотоэлектрических электростанций снизятся с 667 долларов за кВт в 2025 году до 407 долларов за кВт к 2030 году, а затем — до 351 доллара за кВт к 2035 году.

«Это означает снижение примерно на 39% в течение следующих пяти лет, однако в период с 2030 по 2035 год стоимость уменьшится лишь еще на 14%, что свидетельствует об ожидаемом замедлении темпов снижения затрат», — говорится в докладе IRENA.

В агентстве ожидают, что Китай сохранит статус мирового ориентира по низкой стоимости развития солнечной энергетики.

«Китай продолжает формировать глобальный нижний предел стоимости», — отмечается в докладе.

IRENA связывает это с развитой производственной базой Китая, на которую сегодня приходится более 90% мировых мощностей по производству оборудования для солнечной энергетики. Для сравнения, на США приходится около 2%, а на Европейский союз — около 1%.

Согласно докладу, жесткая конкуренция между китайскими производителями привела к снижению цен на солнечные модули примерно на две трети в период с 2022 по 2024 год, что позволило многим развивающимся странам импортировать оборудование практически по внутренним китайским ценам. Так, в Саудовской Аравии недавно была зафиксирована одна из самых низких в мире цен на электроэнергию по итогам тендера для солнечных электростанций — 12,9 доллара за МВт·ч.

В то же время для западных рынков, как ожидается, сохранятся более высокие издержки.

«Западные рынки сталкиваются с устойчивой ценовой премией, которая была пересмотрена в сторону повышения по сравнению с предыдущими оценками», — отметили в IRENA.

Согласно моделированию агентства, США останутся самым дорогим рынком солнечной энергетики в мире на протяжении всего прогнозного периода, несмотря на снижение стоимости установки с 1 180 долларов за кВт в 2025 году до 483 долларов за кВт к 2035 году. В Европе также сохранятся структурно более высокие затраты: прогноз на 2035 год был пересмотрен в сторону повышения — до 371 доллара за кВт.

Снижение стоимости наземной ветроэнергетики будет происходить медленнее

Прогноз для наземной ветроэнергетики выглядит более сдержанным. IRENA ожидает, что средневзвешенные мировые капитальные затраты снизятся с 976 долларов за кВт в 2025 году до 869 долларов за кВт к 2030 году, а затем — до 792 долларов за кВт к 2035 году.

«Это означает снижение примерно на 19% за десятилетие, что значительно меньше прогнозируемого сокращения стоимости солнечной энергетики примерно на 47% за тот же период», — говорится в докладе.

По данным IRENA, ключевым фактором, определяющим мировые ценовые тенденции, остается доминирующее положение Китая на рынке ветроэнергетики.

«Это постепенное снижение во многом обусловлено Китаем, где значительные объемы ввода новых мощностей снижают мировой средний показатель», — отмечает агентство.

В 2025 году на Китай пришлось около 113 ГВт из 150 ГВт новых мощностей наземной ветроэнергетики, введенных в эксплуатацию во всем мире, что составляет почти три четверти всех новых установок.

В отличие от солнечной энергетики, Европа, как ожидается, останется самым дорогим рынком наземной ветроэнергетики.

«Европа остается самым дорогостоящим рынком на протяжении всего прогнозного периода», — заявили в IRENA.

По оценкам агентства, стоимость строительства объектов наземной ветроэнергетики в Европе составит около 1 725 долларов за кВт в 2025 году и снизится до примерно 1 246 долларов за кВт к 2035 году. В докладе отмечается, что европейские финансовые организации и страховщики по-прежнему осторожно относятся к китайским производителям ветряных турбин, ссылаясь на недостаточный опыт их эксплуатации, а также необходимость независимой сертификации и дополнительных данных о технических характеристиках. В результате возможность импорта дешевого оборудования, доступная во многих других странах, в Европе остается ограниченной.

Ожидается, что в таких странах, как Индия и Бразилия, стоимость строительства также останется выше мирового среднего уровня, поскольку китайские турбины на экспорт продаются примерно вдвое дороже, чем на внутреннем рынке, хотя по-прежнему значительно дешевле западных аналогов. По оценке IRENA, в 2025 году капитальные затраты составят 1 172 доллара за кВт в Индии и 1 282 доллара за кВт в Бразилии против 789 долларов за кВт в Китае.

Франческо Ла Камера: энергетический переход ускоряется, но этого недостаточно

Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера в эксклюзивном интервью Trend заявил, что мировой переход к возобновляемым источникам энергии продолжает ускоряться, несмотря на сохраняющиеся вызовы.

«Продолжающийся энергетический кризис будет способствовать дальнейшему ускорению этого процесса. Каждый год возобновляемые источники энергии устанавливают новые рекорды по объему вводимых мощностей. В последние годы около 90% новых энергетических мощностей приходилось именно на возобновляемую энергетику», — сказал он.

По словам Ла Камеры, будущая мировая энергетическая система будет в основном базироваться на возобновляемых источниках энергии при поддержке зеленого водорода и устойчиво производимой биомассы.

«Мы неизбежно движемся к новой энергетической системе, в которой доминирующую роль будут играть возобновляемые источники энергии, дополненные устойчивым использованием биомассы и водорода, прежде всего зеленого водорода», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что темпы внедрения возобновляемых источников энергии должны быть еще выше, если страны намерены достичь целей Парижского соглашения.

«Процесс идет быстро, но его необходимо еще больше ускорить. Главными препятствиями остаются инфраструктура. Нам необходимы взаимосвязанные, гибкие и сбалансированные энергосети. Нужна более благоприятная нормативно-правовая среда для развития возобновляемой энергетики. Кроме того, необходимо повышать квалификацию работников, переходящих из традиционной энергетики в новую», — заявил Ла Камера.

Возобновляемые источники энергии — основа будущей энергетической безопасности

Ла Камера также отметил, что сегодня энергетическая безопасность все больше зависит именно от возобновляемых источников энергии, а не от ископаемого топлива.

«Сегодня энергетическую безопасность можно обеспечить за счет возобновляемых источников энергии. Они уже доказали, что являются самым дешевым способом производства электроэнергии. Все эти факторы, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что энергетический переход будет продолжать ускоряться», — подчеркнул он.

Он также отметил необходимость увеличения инвестиций в развитие электросетей, систем хранения энергии, цифровизацию и искусственный интеллект, а также укрепления государственно-частного партнерства и реализации политики, направленной на снижение инвестиционных рисков.

По его словам, IRENA оказывает странам поддержку на всех этапах перехода к возобновляемой энергетике — от долгосрочного планирования и разработки национальных энергетических стратегий до реализации проектов и привлечения финансирования, содействуя тем самым ускоренному развитию чистой энергетики во всем мире.