Граждане Азербайджана на Ближнем Востоке должны следовать официальным предупреждениям — глава МИД

БАКУ /Trend/ - Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке остается сложной, и граждане Азербайджана, посещающие регионы, где продолжаются военные действия, должны быть крайне осторожными.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов после совместного брифинга в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Министр отметил, что в регионах, где происходят военные действия и вооруженные столкновения, ситуация может меняться очень быстро. По его словам, в таких условиях дипломатические механизмы и соответствующие государственные структуры действуют скоординированно.

Д. Байрамов указал, что министерство иностранных дел регулярно информирует граждан о существующих рисках и призывает их внимательно отслеживать официальные предупреждения. «Перед поездкой в какую-либо страну люди должны учитывать рекомендации министерства иностранных дел и других соответствующих госорганов, правильно оценивать ситуацию. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в первую очередь важно соблюдать указания и рекомендации официальных органов этого государства, так как меры безопасности на территории данной страны в первую очередь осуществляет само государство», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что в последние месяцы, на фоне событий на Ближнем Востоке, Азербайджан также сталкивался с подобными ситуациями. В таких ситуациях азербайджанское государство, министерство иностранных дел и другие профильные структуры в соответствии с поручениями руководства страны оказывают необходимую поддержку гражданам и осуществляют все неотложные меры для их безопасного возвращения на родину. Д. Байрамов добавил, что сотрудничество с соответствующими госструктурами и странами-партнерами в направлении обеспечения безопасности, оказания помощи и организации эвакуации граждан Азербайджана, оказавшихся в сложном положении в различных зонах конфликта, будет продолжено и впредь.

В заключение министр призвал граждан Азербайджана не отправляться в страны, где продолжаются военные конфликты. «Недопустимо, чтобы граждане Азербайджана направлялись в эти страны с целью участия в военных конфликтах. Это в первую очередь создает серьезную угрозу для их собственной жизни и здоровья и может привести к тяжелым последствиям», — отметил Д. Байрамов.