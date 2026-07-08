BYD планирует нарастить выпуск электромобилей в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с управляющим директором компании BYD по Центральной Азии и Кавказу Цао Шуаном. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее продвижение проекта по производству электромобилей в Узбекистане.

Особое внимание было уделено достигнутым результатам реализации проекта, а также планам по расширению производственных мощностей, повышению уровня локализации и укреплению экспортного потенциала предприятия.

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы развития производственной инфраструктуры, увеличения объемов экспортных поставок и создания в стране сети станций быстрой зарядки для электромобилей.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного партнерства и успешной реализации проекта BYD в Узбекистане.

BYD входит в число крупнейших мировых производителей электромобилей и автомобилей на новых источниках энергии. Производство автомобилей бренда в Джизакской области было запущено в июне 2024 года.