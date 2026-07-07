В Иране вырос ВВП в нефтегазовом секторе

БАКУ /Trend/ - В минувшем иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) стоимость ВВП в нефтегазовом секторе Ирана в текущих ценах выросла на 66,4% по сравнению с предыдущим годом (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года).

Это нашло отражение в статистике Центрального банка Ирана.

"В минувшем иранском году ВВП в нефтегазовом секторе Ирана в текущих ценах составил 28 квадриллионов риалов (примерно 21,2 миллиарда долларов США). В предыдущем году ВВП в нефтегазовом секторе составил 16,9 квадриллиона риалов (примерно 12,7 миллиарда долларов США)", — отмечается в статистике.

В статистике отмечается, что в минувшем году доля нефтегазового сектора в общем ВВП составила 9,1%.

Отметим, что Центральный банк Ирана в своей статистике публикует данные по ВВП как в текущих ценах, так и в ценах, сопоставимых с уровнем четырехлетней давности (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года), который принимается за базовый для страны.

В статистике говорится, что стоимость ВВП нефтегазового сектора в сопоставимых (базовых) ценах составила примерно 6,4 квадриллиона риалов (примерно 4,8 миллиарда долларов США). Стоимость ВВП нефтегазового сектора в сопоставимых ценах выросла на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. В предыдущем году стоимость ВВП нефтегазового сектора в сопоставимых ценах составляла 6,19 квадриллиона риалов (примерно 4,67 миллиарда долларов США).

Напомним, что в минувшем иранском году стоимость ВВП по видам экономической деятельности с учетом добычи сырой нефти в текущих ценах составила 310 квадриллионов риалов (примерно 237 миллиардов долларов США). В минувшем иранском году стоимость ВВП Ирана в текущих ценах с учетом добычи сырой нефти по видам экономической деятельности выросла на 49% по сравнению с предыдущим годом.