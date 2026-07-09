10 июля 2026 года Банк ABB запускает следующий этап эмиссии облигаций. На данном этапе Банк представит на рынке капитала 7-й выпуск облигаций. Общий объем эмиссии составит 5 000 000 AZN.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 AZN, валюта выпуска – азербайджанский манат. Облигации выпускаются сроком на 24 месяца, годовая купонная ставка составляет 10%. Эмиссия относится к категории процентных и необеспеченных облигаций.

Купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно. Размещение облигаций будет проводиться методом подписки. Срок подписки составит 3 календарные недели. Функции андеррайтера и маркет-мейкера по данной эмиссии выполняет «ABB Invest».

С помощью этой эмиссии Банк ABB стремится еще больше укрепить свою устойчивую активность на рынке капитала, а также предложить инвесторам доступный и надежный инвестиционный инструмент с потенциалом стабильной доходности.

Отметим, что предыдущая эмиссия облигаций Банка, проведенная в июне 2026 года, также успешно завершилась. Выпуск общим объемом 10 миллионов AZN был полностью размещен, при этом объем заявок от инвесторов почти в два раза превысил предложение. Это в очередной раз подтверждает высокий интерес к облигациям Банка ABB.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.