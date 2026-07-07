PwC отметила экономический рост, реформы и инвестиционную привлекательность Узбекистана

БАКУ/ Trend/ - Экономика Узбекистана укрепляет свои позиции как привлекательное направление для инвестиций благодаря устойчивому росту ВВП, повышению суверенных кредитных рейтингов и значительному увеличению притока иностранных инвестиций.

Об этом говорится в отчете PwC «Инвестиционный путеводитель по Узбекистану».

В период с 2020 по 2025 год объем ВВП страны более чем удвоился, увеличившись с 65,7 млрд до 147 млрд долларов, при этом структура экономики продолжила смещаться в сторону промышленности и сферы услуг.

Согласно отчету, промышленность сохранила статус крупнейшего сектора экономики, обеспечив 26,7% ВВП в 2025 году против 27% в 2020 году. Одновременно выросла доля сферы услуг: доля прочих услуг увеличилась с 24,9% до 28%, а торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания — с 9,9% до 12,2%.

Секторы транспорта, складского хозяйства и информационно-коммуникационных технологий также продемонстрировали рост, увеличив свою долю в ВВП с 6,4% в 2020 году до 8,5% в 2025 году. Это отражает усилия Узбекистана по развитию цифровой инфраструктуры, логистических возможностей и диверсификации экономики.

В то же время доля сельского хозяйства за рассматриваемый период сократилась с 23,3% до 17,3%, что свидетельствует о постепенном переходе от традиционно аграрной экономики к более активному развитию промышленности и сферы услуг.

Доверие инвесторов к Узбекистану также усилилось благодаря повышению суверенных рейтингов ведущими международными рейтинговыми агентствами. Moody's улучшило прогноз по рейтингу страны с Ba3 («стабильный») до Ba3 («позитивный»), S&P Global Ratings повысило рейтинг Узбекистана с BB- («позитивный») до BB, а Fitch Ratings также повысило рейтинг страны с BB- («стабильный») до BB.

По данным PwC, приток иностранных инвестиций с 2020 года увеличился в шесть раз и достиг 43,1 млрд долларов. Почти две трети всех инвестиций были направлены в обрабатывающую промышленность, энергетику и горнодобывающий сектор.

В отчете отмечается, что рост иностранных инвестиций стал результатом комплекса структурных реформ, включая приватизацию, либерализацию рынка и создание новых инвестиционных возможностей.

«С 2020 года приток иностранных инвестиций претерпел качественные структурные изменения», — отмечает PwC, подчеркивая роль проводимых реформ и масштабных инвестиционных программ в привлечении международного капитала.

Инвестиционный портфель Узбекистана до 2030 года включает проекты общей стоимостью 250 млрд долларов в рамках стратегии «Узбекистан-2030», которая предусматривает привлечение 110 млрд долларов иностранных инвестиций и еще 30 млрд долларов через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).

Страна также продолжает диверсифицировать источники иностранных инвестиций. Крупнейшим инвестором остается Китай, на долю которого приходится 44,4% общего объема инвестиций. Далее следуют Россия (12,6%), Турция (7,6%), Саудовская Аравия (7,3%) и Германия (4,6%).

Инвестиционная активность сосредоточена преимущественно в стратегических отраслях. В первом полугодии 2025 года наибольший объем инвестиций пришелся на обрабатывающую промышленность — 24,1%, далее следовали производство и распределение электроэнергии, газа, пара и кондиционирование воздуха — 19,7%.

На горнодобывающую промышленность пришлось 11,4% инвестиций, на строительство — 11,1%, на сельское, лесное и рыбное хозяйство — 9,8%. Среди других отраслей: транспорт и складское хозяйство (3,8%), водоснабжение и канализация (2,1%), информационно-коммуникационная сфера (1,8%) и здравоохранение (1,6%).

Согласно анализу Trend, экономическая трансформация Узбекистана проявляется как в масштабах роста, так и в изменении структуры экономики. В период с 2020 по 2025 год ВВП страны более чем удвоился, увеличившись с 65,7 млрд до 147 млрд долларов. При этом доля сферы услуг выросла с 24,9% до 28%, а торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания — с 9,9% до 12,2%, что свидетельствует о постепенном переходе к более диверсифицированной модели экономики. Одновременно промышленность сохранила роль ключевого драйвера роста, обеспечив 26,7% ВВП в 2025 году и привлекая наибольшую долю инвестиций в первом полугодии 2025 года: на обрабатывающую промышленность пришлось 24,1%, а на производство и распределение электроэнергии, газа, пара и кондиционирование воздуха — 19,7%. Приток иностранных инвестиций с 2020 года увеличился в шесть раз и достиг 43,1 млрд долларов благодаря приватизации, либерализации рынка и реализации стратегии «Узбекистан-2030», предусматривающей инвестиционный портфель объемом 250 млрд долларов, привлечение 110 млрд долларов иностранных инвестиций и 30 млрд долларов через механизмы государственно-частного партнерства. Диверсификация источников инвестиций во главе с Китаем, на долю которого приходится 44,4% всех поступлений, а также повышение суверенных рейтингов агентствами Moody's, S&P Global Ratings и Fitch свидетельствуют о растущем международном доверии к экономическим перспективам Узбекистана и его переходе к модели роста, основанной на инвестициях.