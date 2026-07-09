SOCAR и Technip Energies подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR и Technip Energies Italy S.p.A. подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении SOCAR.

Документ предусматривает определение потенциальных направлений сотрудничества в рамках проекта Petkim Master Plan.

Соглашение было подписано в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором Technip Energies Italy Карло Корсо.

Как сообщили в SOCAR, стороны обсудили расширение сотрудничества в нефтехимических проектах, включая применение гибких решений по использованию сырья, направленных на повышение производительности и энергоэффективности.

"Также были рассмотрены возможности участия Technip Energies Italy в международных проектах SOCAR и потенциального партнерства в инициативах в сфере зеленой энергетики и декарбонизации", - сказали в компании.

В компании отметили, что SOCAR и Technip Energies подчеркнули важность многолетнего сотрудничества и необходимость поиска новых направлений взаимодействия для углубления коммерческих связей.

Отметим, что PETKİM PETROKIMYA HOLDING перешла к новому этапу реализации работ в рамках генерального плана, объявленного в декабре 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Платформе публичного раскрытия информации Турции (KAP).

"Этап Pre-FEED был успешно завершен в конце 2025 года. Проект предусматривает строительство новых установок по производству этилена, полипропилена, полиэтилена высокой плотности и линейного полиэтилена низкой плотности, а также модернизацию действующего комплекса ароматических углеводородов, установок по производству фталевого ангидрида и полиэтилена низкой плотности, а также вспомогательной инфраструктуры", - говорится в сообщении Petkim.

Компания сообщила, что приступила к подготовке перехода к этапу FEED, который считается одной из ключевых инженерных стадий перед принятием окончательного инвестиционного решения. Планируется, что соглашения, связанные с FEED, будут окончательно оформлены в третьем квартале 2026 года, после чего начнутся инженерные работы.

"Этап FEED является одной из важнейших стадий крупных промышленных проектов до принятия окончательного инвестиционного решения. В ходе этого этапа будут детально оценены технический проект, применяемые технологии, инженерные решения, смета затрат, план реализации и экономическая целесообразность проекта. Результаты FEED создадут техническую и коммерческую основу для возможных будущих инвестиционных решений в рамках генерального плана, при этом реализация инвестиций по-прежнему будет зависеть от дальнейших оценок и получения необходимых разрешений регулирующих органов", - добавили в компании.