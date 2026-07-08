Saipem получила контракт на газовый проект в Саудовской Аравии

БАКУ/ Trend/ - Итальянская компания Saipem получила новый контракт на выполнение инженерных работ, закупку оборудования и строительство (EPC) в рамках проекта Uthmaniyah Gas Compression Plant в Саудовской Аравии. Стоимость доли компании в контракте составляет около 900 млн евро.

Как говорится в сообщении на сайте компании, проект будет реализован в течение примерно 42 месяцев и предусматривает строительство новой газокомпрессорной станции для неассоциированного газового месторождения Усмания (Uthmaniyah). Ожидается, что объект позволит продлить срок эксплуатации месторождения и удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы в королевстве.

Контракт стал первым EPC-проектом, реализуемым в рамках Национальной программы развития EPC-подрядчиков Саудовской Аравии (National EPC Champion Program), целью которой является создание собственной национальной EPC-индустрии за счет максимального использования местных ресурсов и компетенций.

В рамках этой инициативы Saipem и саудовская строительная компания NSH создали совместное предприятие SNSH, объединив инженерные и управленческие компетенции Saipem со строительным опытом NSH.

Получение контракта укрепляет позиции Saipem в Саудовской Аравии и подтверждает ее приверженность развитию энергетической инфраструктуры страны, а также содействию локализации производства и использованию национальных кадров.

Старший советник Blue Water Strategy, геополитический стратег по вопросам сырьевых рынков, морской отрасли, цепочек поставок, геополитики и безопасности в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) Сирил Виддерсховен заявил Trend, что стратегическое значение проекта Uthmaniyah Gas Compression Plant для Saipem значительно превосходит его стоимость, оцениваемую примерно в 900 млн евро (около 1 млрд долларов).

«Этот проект еще глубже интегрирует Saipem в долгосрочную программу развития энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии и укрепляет позиции компании как одного из предпочтительных EPC-партнеров королевства», — сказал он.

По словам эксперта, Саудовская Аравия стала одним из крупнейших мировых рынков энергетических инвестиций, а национальная нефтяная компания продолжает активно вкладывать средства в газопереработку, компрессорные мощности, технологии улавливания углерода, нефтехимию и объекты переработки.

«Получение столь знакового газового проекта в Усмании существенно повышает шансы Saipem на получение новых контрактов в рамках расширяющейся газовой стратегии королевства. Речь может идти о проектах на месторождениях Шедгум (Shedgum), Джафура (Jafurah) и других нетрадиционных газовых активах. Кроме того, проект способствует реализации стратегии локализации Saipem благодаря сотрудничеству с саудовскими подрядчиками и расширению промышленного присутствия компании в стране.

Если оценивать его влияние в целом, то наиболее важным является укрепление репутации Saipem на все более конкурентном газовом рынке Ближнего Востока. По мере того как вопросы глобальной энергетической безопасности стимулируют инвестиции в природный газ и газоперерабатывающую инфраструктуру, успешная реализация проекта в Усмании может стать эталоном для аналогичных проектов в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), Ираке, Египте и, возможно, Восточной Африке», — отметил Виддерсховен.

По его мнению, проект следует рассматривать как часть более широкой стратегии Саудовской Аравии по увеличению внутренней добычи газа и снижению зависимости страны от использования нефти для производства электроэнергии.

«Долгосрочная цель королевства заключается не просто в увеличении добычи углеводородов, а в более эффективном использовании имеющихся ресурсов. За счет расширения мощностей по сбору, переработке и компримированию газа Saudi Aramco сможет поставлять большие объемы природного газа для электростанций, промышленных предприятий и нефтехимических комплексов. Это позволит высвободить дополнительные объемы нефти для экспорта, увеличить экспортные доходы и одновременно повысить эффективность внутреннего энергоснабжения.

С точки зрения энергетической безопасности компрессорная инфраструктура зачастую остается недооцененной, хотя имеет стратегическое значение. Такие объекты повышают надежность работы системы, поддерживают добычу на зрелых месторождениях и делают газовую сеть страны более устойчивой. В условиях сохраняющихся региональных конфликтов, киберугроз и рисков нарушения цепочек поставок укрепление внутренней газовой инфраструктуры напрямую усиливает энергетическую безопасность государства.

Если рассматривать проект с экономической точки зрения и в контексте стратегии Vision 2030, он одновременно способствует достижению сразу нескольких целей:

повышению конкурентоспособности промышленности благодаря надежным поставкам газа;

развитию нефтехимической отрасли и обрабатывающей промышленности;

созданию новых рабочих мест и развитию инженерных компетенций;

увеличению добавленной стоимости внутри страны за счет локальных закупок и услуг;

привлечению иностранных инвестиций в энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии», — отметил эксперт.

По мнению Виддерсховена, наиболее важной особенностью проекта является не столько его техническая составляющая, сколько сама модель реализации.

«Королевство явно отходит от традиционной схемы "заказчик — подрядчик" и переходит к партнерской модели, основанной на локализации, передаче технологий, развитии кадрового потенциала и создании промышленной базы.

Сотрудничество Saipem и Aramco демонстрирует, каким образом международный инженерный опыт может быть объединен с участием национальной промышленности Саудовской Аравии. Аналогичные стратегии сегодня реализуют и другие страны региона:

Саудовская Аравия — в рамках программы Vision 2030;

ОАЭ — через программу Operation 300bn и инициативу ADNOC In-Country Value;

Катар — посредством требований по локализации в проектах расширения производства СПГ;

Оман — через промышленное развитие, связанное с экономической зоной Дукм (Duqm);

Египет — благодаря требованиям по использованию местного содержания в энергетических и инфраструктурных проектах», — сказал он.

Эксперт считает, что проект в Усмании может стать моделью для будущих энергетических проектов, в рамках которых иностранные EPC-подрядчики будут обязаны не только строить объекты, но и создавать долгосрочные партнерства внутри страны, развивать национальные инженерные кадры и участвовать в формировании промышленной экосистемы.

«С геополитической точки зрения новая модель позволяет сократить зависимость от внешних цепочек поставок и одновременно повысить устойчивость национальной промышленности. В условиях все более фрагментированной мировой экономики стратегическая автономия приобретает ключевое значение.

Главный вывод заключается в том, что будущими победителями на энергетических рынках Ближнего Востока станут не обязательно компании, предлагающие самые низкие цены. Преимущество получат те подрядчики, которые смогут продемонстрировать долгосрочную приверженность рынку, глубокую интеграцию в местную промышленность и поддержку национальных экономических приоритетов. Проект в Усмании полностью соответствует этой новой модели», — заключил Виддерсховен.