Сектор услуг Узбекистана значительно вырос

БАКУ/ Trend/ - Сектор услуг Узбекистана сохранил высокие темпы роста в январе–мае 2026 года.

Об этом говорится в сообщении Национального комитета по статистике Узбекистана.

Общий объем рыночных услуг достиг 533,1 трлн сумов (44,5 млрд долларов).

По данным ведомства, в реальном выражении показатель вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Это заметное ускорение по сравнению с ростом на 13,3%, зафиксированным в январе–мае 2025 года, когда объем сектора составлял 434,4 трлн сумов (около 36,2 млрд долларов).

Эти показатели свидетельствуют о том, что сфера услуг остается одним из ключевых драйверов экономического роста Узбекистана, чему способствуют высокий городской спрос, расширение предпринимательской активности и увеличение потребления домашних хозяйств», — отметили в Национальном комитете по статистике.

Наибольшая концентрация услуг по-прежнему приходится на Ташкент, на который приходится 41,1% общенационального объема, или 218,9 трлн сумов (около 18,2 млрд долларов). При этом столица продемонстрировала рост на уровне 18,6%, что подчеркивает ее ведущую роль как коммерческого и финансового центра страны.

За пределами Ташкента крупнейшие объемы услуг были зарегистрированы в Самаркандской области (38,4 трлн сумов, или 3,2 млрд долларов), Ташкентской области (36,2 трлн сумов, или 3 млрд долларов) и Ферганской области (34,8 трлн сумов, или 2,9 млрд долларов), что свидетельствует об усилении региональной диверсификации.

По темпам роста лидировала Навоийская область с показателем 19,6%, за ней следует Сурхандарьинская область (17,1%). Это указывает на повышение деловой активности в сфере услуг за пределами традиционных экономических центров.

Объем потребления услуг на душу населения также значительно увеличился — до 13,9 млн сумов (около 1 161 доллара) против 11,5 млн сумов (примерно 960 долларов) годом ранее, что отражает рост покупательной способности населения и расширение доступа к услугам.

Малый бизнес сыграл ключевую роль в развитии сектора, обеспечив услуги на сумму 296,4 трлн сумов (примерно 24,7 млрд долларов), что составляет 55,6% общего объема рынка. Наибольшая доля малого бизнеса была зафиксирована в Ферганской области — 75,1%, что подчеркивает возрастающее значение предпринимательства для регионального экономического развития.

В целом представленные данные свидетельствуют о широкомасштабном и все более децентрализованном развитии сферы услуг Узбекистана, хотя значительная зависимость от Ташкента по-прежнему отражает существующие структурные дисбалансы в экономике.

Согласно анализу Trend, сектор услуг Узбекистана продолжает демонстрировать высокую устойчивость и расширение регионального присутствия, укрепляя свою роль одного из главных двигателей экономического роста страны. Ускорение реального роста с 13,3% в январе–мае 2025 года до 16,5% за аналогичный период 2026 года свидетельствует об увеличении внутреннего спроса, улучшении деловой активности и дальнейшей диверсификации сферы услуг. Несмотря на доминирующее положение Ташкента, на который приходится 41,1% общего объема рынка, более высокие темпы роста в Навоийской, Сурхандарьинской и Ферганской областях указывают на постепенную децентрализацию развития сектора. Рост объема услуг на душу населения до 13,9 млн сумов (около 1 161 доллара) также отражает повышение потребительской активности и расширение доступа к коммерческим услугам. При этом тот факт, что 55,6% всех услуг обеспечиваются малыми предприятиями, подчеркивает ключевую роль предпринимательства в поддержании экономического роста. Эти показатели также соответствуют общей макроэкономической динамике Узбекистана, в которой сфера услуг приобретает все большее значение для роста ВВП, создания рабочих мест и структурной трансформации экономики по мере продвижения страны по пути рыночных реформ.

