Сектор услуг Узбекистана значительно вырос

БАКУ/ Trend/ - Сектор услуг Узбекистана сохранил высокие темпы роста в январе–мае 2026 года.
Об этом говорится в сообщении Национального комитета по статистике Узбекистана.
Общий объем рыночных услуг достиг 533,1 трлн сумов (44,5 млрд долларов).
По данным ведомства, в реальном выражении показатель вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Это заметное ускорение по сравнению с ростом на 13,3%, зафиксированным в январе–мае 2025 года, когда объем сектора составлял 434,4 трлн сумов (около 36,2 млрд долларов).
Эти показатели свидетельствуют о том, что сфера услуг остается одним из ключевых драйверов экономического роста Узбекистана, чему способствуют высокий городской спрос, расширение предпринимательской активности и увеличение потребления домашних хозяйств», — отметили в Национальном комитете по статистике.
Наибольшая концентрация услуг по-прежнему приходится на Ташкент, на который приходится 41,1% общенационального объема, или 218,9 трлн сумов (около 18,2 млрд долларов). При этом столица продемонстрировала рост на уровне 18,6%, что подчеркивает ее ведущую роль как коммерческого и финансового центра страны.
За пределами Ташкента крупнейшие объемы услуг были зарегистрированы в Самаркандской области (38,4 трлн сумов, или 3,2 млрд долларов), Ташкентской области (36,2 трлн сумов, или 3 млрд долларов) и Ферганской области (34,8 трлн сумов, или 2,9 млрд долларов), что свидетельствует об усилении региональной диверсификации.
По темпам роста лидировала Навоийская область с показателем 19,6%, за ней следует Сурхандарьинская область (17,1%). Это указывает на повышение деловой активности в сфере услуг за пределами традиционных экономических центров.
Объем потребления услуг на душу населения также значительно увеличился — до 13,9 млн сумов (около 1 161 доллара) против 11,5 млн сумов (примерно 960 долларов) годом ранее, что отражает рост покупательной способности населения и расширение доступа к услугам.
Малый бизнес сыграл ключевую роль в развитии сектора, обеспечив услуги на сумму 296,4 трлн сумов (примерно 24,7 млрд долларов), что составляет 55,6% общего объема рынка. Наибольшая доля малого бизнеса была зафиксирована в Ферганской области — 75,1%, что подчеркивает возрастающее значение предпринимательства для регионального экономического развития.
В целом представленные данные свидетельствуют о широкомасштабном и все более децентрализованном развитии сферы услуг Узбекистана, хотя значительная зависимость от Ташкента по-прежнему отражает существующие структурные дисбалансы в экономике.
Согласно анализу Trend, сектор услуг Узбекистана продолжает
демонстрировать высокую устойчивость и расширение регионального
присутствия, укрепляя свою роль одного из главных двигателей
экономического роста страны. Ускорение реального роста с 13,3% в
январе–мае 2025 года до 16,5% за аналогичный период 2026 года
свидетельствует об увеличении внутреннего спроса, улучшении деловой
активности и дальнейшей диверсификации сферы услуг. Несмотря на
доминирующее положение Ташкента, на который приходится 41,1% общего
объема рынка, более высокие темпы роста в Навоийской,
Сурхандарьинской и Ферганской областях указывают на постепенную
децентрализацию развития сектора. Рост объема услуг на душу
населения до 13,9 млн сумов (около 1 161 доллара) также отражает
повышение потребительской активности и расширение доступа к
коммерческим услугам. При этом тот факт, что 55,6% всех услуг
обеспечиваются малыми предприятиями, подчеркивает ключевую роль
предпринимательства в поддержании экономического роста. Эти
показатели также соответствуют общей макроэкономической динамике
Узбекистана, в которой сфера услуг приобретает все большее значение
для роста ВВП, создания рабочих мест и структурной трансформации
экономики по мере продвижения страны по пути рыночных
реформ.