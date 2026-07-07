В Иране увеличились запасы водохранилищ

БАКУ /Trend/ - За последние 278 дней (23 сентября 2025 года – 27 июня 2026 года) запасы водохранилищ в Иране увеличились на 36 процентов по сравнению с предыдущим периодом (22 сентября 2024 года – 27 июня 2025 года).

Информация об этом отражена в отчете Иранской компании по управлению водными ресурсами.

"За указанный период запасы воды в водохранилищах Ирана составили 33,9 миллиарда кубических метров. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 24,8 миллиарда кубических метров", — говорится в отчете.

При этом текущий объем водных запасов превышает средний показатель за последние 10 лет на 10 процентов.

За указанный период объем воды, поступившей в водохранилища Ирана, составил около 44,6 миллиарда кубических метров. Объем притока воды вырос на 80 процентов по сравнению с предыдущим периодом. За предыдущий аналогичный период в водохранилища страны поступило 38,7 миллиарда кубических метров воды. По сравнению с 10-летним показателем это рост на 15 процентов.

Объем воды, забранной из водохранилищ для потребления на различные нужды, составил около 24,4 миллиарда кубических метров. Объем забора воды увеличился на 21 процент по сравнению с предыдущим периодом. Вместе с тем по сравнению с 10-летним показателем объем забранной из водохранилищ воды демонстрирует снижение на 4 процента.

Сообщается, что в настоящее время уровень заполненности водохранилищ в Иране составляет 65 процентов.

Согласно анализу Trend, на протяжении последних лет дефицит воды упоминается в качестве одной из основных проблем в Иране. Засуха, изменение климата и другие факторы сыграли роль в усугублении этой ситуации. Нехватка воды в Иране достигла такого уровня, что ведутся работы в направлении реализации различных планов, связанных с переносом столицы из Тегерана, снижением потребления воды, штрафованием объектов и абонентов с высоким расходом воды, а также принятием мер по предотвращению незаконного использования подземных водных ресурсов. Однако до сих пор серьезного снижения потребления воды не наблюдалось. В качестве одного из выходов Иран рассматривает планы по опреснению воды из Персидского залива на юге, что требует колоссальных финансовых затрат и технологий.

Как заявил ранее в интервью Trend советник министра энергетики Ирана Мохаммад Али Фарахнакиан, в рамках борьбы с дефицитом водных ресурсов страна также планирует импортировать воду из государств Центральной Азии. "Иран уже подписал меморандумы о взаимопонимании в области управления водными ресурсами с соседними странами, такими как Туркменистан, Афганистан, Ирак, Турция и Азербайджан", — отметил он.

Говоря о конкретных возможностях импорта воды Ираном, советник министра упомянул Таджикистан, подчеркнув, что эта страна располагает значительными водными ресурсами, которыми также пользуются Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан.