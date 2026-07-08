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Внесены изменения в Положение о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер»

Политика Новость 8 июля 2026 15:56 (UTC +04:00)
Внесены изменения в Положение о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер»
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в «Положение о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, на территории Заповедника запрещаются повреждение или уничтожение памятников; их перенос в другое место без согласования с Управлением, а также проведение строительно-монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность и создающих для них угрозу.

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