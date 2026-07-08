МЭА прогнозирует четырехлетний максимум спроса на газ и его добычи в Евразии в 2026 году

БАКУ/ Trend/ - Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в следующем году Евразия достигнет самых высоких за период 2023–2026 годов показателей потребления и добычи природного газа, опередив большинство других крупных регионов мира, несмотря на неоднозначные глобальные тенденции.

Согласно анализу Trend, основанному на данных отчета МЭА Gas Market Report Q3-2026, потребление газа в Евразии в 2026 году, как ожидается, вырастет до 658 млрд кубометров по сравнению с 638 млрд кубометров в 2025 году. Это превысит предыдущий максимум в 654 млрд кубометров, зафиксированный в 2024 году, и станет самым высоким показателем за период 2023–2026 годов. Добыча газа в регионе, по прогнозу, увеличится до 865 млрд кубометров против 847 млрд кубометров в 2025 году, превысив предыдущий максимум в 860 млрд кубометров, достигнутый в 2024 году. Это также станет рекордным показателем за рассматриваемый четырехлетний период.

«После снижения на 3% в 2025 году добыча природного газа в Евразии в первом полугодии 2026 года начала восстанавливаться благодаря росту внутреннего спроса, обусловленному погодными условиями. Первые данные свидетельствуют о том, что в первой половине 2026 года добыча природного газа в регионе увеличилась почти на 2,5% в годовом выражении, главным образом за счет России. Более высокий внутренний спрос наряду с увеличением экспорта СПГ способствовал росту добычи природного газа в Евразии, хотя она по-прежнему остается на 9% ниже уровня 2021 года. Согласно прогнозу, в 2026 году добыча газа в Евразии увеличится еще на 2%, однако также останется на 9% ниже показателей 2021 года. Ожидается, что основной вклад в рост внесет Россия, где увеличение добычи будет обеспечено восстановлением внутреннего спроса», — говорится в отчете МЭА.

Ожидается, что именно Россия станет главным драйвером восстановления. Потребление газа в стране, по прогнозам, вырастет до 522 млрд кубометров, что станет самым высоким уровнем за период 2023–2026 годов. Добыча газа должна восстановиться до 683 млрд кубометров, вернувшись к уровню 2024 года после снижения до 663 млрд кубометров в 2025 году.

В Китае также ожидается достижение максимальных за четырехлетний период показателей: потребление газа прогнозируется на уровне 440 млрд кубометров, а добыча — 265 млрд кубометров.

В Северной Америке добыча газа, как ожидается, достигнет четырехлетнего максимума — 1 370 млрд кубометров, чему будет способствовать рекордный объем добычи в США — 1 124 млрд кубометров.

Африка, а также Центральная и Южная Америка, по прогнозам, также покажут самые высокие за период 2023–2026 годов объемы потребления газа — 180 млрд и 165 млрд кубометров соответственно. При этом добыча газа в Центральной и Южной Америке, как ожидается, достигнет четырехлетнего максимума — 162 млрд кубометров.

В то же время в ряде регионов ожидается снижение добычи до минимальных уровней за рассматриваемый период. На Ближнем Востоке добыча газа, по прогнозу, сократится с 780 млрд кубометров в 2025 году до 700 млрд кубометров в 2026 году, а в Европе — до 210 млрд кубометров, что станет самым низким показателем за четыре года.

Что касается спроса, то на Ближнем Востоке потребление газа, как ожидается, снизится до 615 млрд кубометров — минимального уровня за период 2023–2026 годов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе спрос уменьшится до 976 млрд кубометров, что станет самым низким показателем с 2023 года. В Европе потребление прогнозируется на уровне 506 млрд кубометров, а в Северной Америке — 1 180 млрд кубометров. Оба показателя окажутся ниже пиковых значений 2025 года, но выше уровня 2023 года.

В мировом масштабе МЭА прогнозирует, что потребление природного газа в 2026 году составит 4 280 млрд кубометров, что ниже рекордного уровня 4 304 млрд кубометров в 2025 году. В то же время мировая добыча газа, по оценкам агентства, сократится до 4 274 млрд кубометров по сравнению с 4 303 млрд кубометров в 2025 году.