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На территории города Шуша запрещен несанкционированный перенос памятников

Политика Новость 8 июля 2026 15:53 (UTC +04:00)
На территории города Шуша запрещен несанкционированный перенос памятников
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - На территории города Шуша запрещен перенос памятников в другие места без согласования с органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О культурной столице Азербайджана — городе Шуша».

Согласно закону, запрещаются повреждение или уничтожение памятников; их перенос в другое место без согласования с органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также проведение строительно-монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность и создающих для них угрозу.

Соответствующим указом о применении закона, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, полномочия по предоставлению согласия по указанным вопросам предоставлены Управлению Государственного заповедника города Шуша.

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