Грузия инвестирует 7 млрд долларов в транспортно-логистический сектор

БАКУ/ Trend/ - Учитывая высокий интерес к проекту со стороны различных государств и международных компаний, для Грузии крайне важно, чтобы развитие глубоководного порта Анаклия осуществлялось по модели, при которой государство сохраняет ключевую роль в реализации стратегической инфраструктуры, одновременно формируя конкурентную среду с учетом интересов широкого круга стран-партнеров и инвесторов. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мария Квривишвили.

По ее словам, строительство порта Анаклия имеет стратегическое значение для укрепления транзитного потенциала страны и обеспечения ее долгосрочного экономического роста.

«Сегодня мы хотим проинформировать общественность о важном решении правительства Грузии, касающемся реализации проекта глубоководного порта Анаклия. Как известно, этот проект играет ключевую роль в усилении транзитной функции страны и создании условий для устойчивого развития экономики.

Значение Среднего коридора в обеспечении транспортного сообщения между Востоком и Западом продолжает расти. Сегодня он является самым коротким и одним из наиболее важных торгово-транспортных маршрутов между Европой и Азией, при этом Грузия занимает в нем центральное место.

В настоящее время портовая инфраструктура страны работает практически на пределе своих возможностей. Рост грузооборота наблюдается по всем категориям грузов. За январь–апрель 2026 года объем перевалки увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а совокупный рост за последние четыре года составил 46%», — сказала Мария Квривишвили.

Министр также подчеркнула, что в течение последнего года правительство разработало четкую стратегию дальнейшего развития транспортно-логистического комплекса, полностью соответствующую ожидаемому расширению пропускной способности инфраструктуры стран Среднего коридора.

«До 2032 года правительство Грузии направит 7 миллиардов долларов на развитие стратегической транспортно-логистической инфраструктуры. Эти средства будут использованы для строительства глубоководного порта Анаклия, масштабной модернизации железнодорожной сети и завершения строительства сети скоростных автомагистралей.

Последовательная политика правительства, проведенные реформы и тесное взаимодействие с государствами-партнерами вызвали беспрецедентный интерес к проекту Анаклия. Сегодня интерес к нему проявляют соседние страны, государства Центральной Азии, Китай, страны Персидского залива, а также западные компании.

Это свидетельствует о том, что проект Анаклия уже вышел за рамки регионального значения и приобрел статус международного стратегического инфраструктурного проекта.

Именно поэтому для Грузии принципиально важно, чтобы дальнейшая реализация проекта осуществлялась по модели, при которой государство будет играть ведущую роль в развитии стратегической инфраструктуры, а также будут созданы условия для здоровой конкуренции и учета интересов многочисленных международных партнеров и компаний», — заявила Мария Квривишвили.